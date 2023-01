Cursos de manualidades e de cociña para a veciñanza de Cabana de Bergantiños

Cabana. O Concello de Cabana deulle comezo ao novo ano con diversas actividades formativas para a súa veciñanza. O local social de Canduas acolleu a primeira sesión do curso de manualidades. A formación desenvólvese no local social en dous grupos e, a través da mesma, as persoas asistentes poden aprender a confeccionar as súas propias creacións. Pola súa banda, os cursos de cociña continúan a súa programación nas parroquias de Borneiro e Riobó. Dende o pasado mes de outubro veñen desenvolvéndose nos locais sociais de Anos, Borneiro, Corcoesto, Cundíns, Riobó, e O Esto, ademais de no centro de maiores de Cesullas e na sede da Asociación Íntegro, de Nantón, unha variada programación que inclúe obradoiros de cestería, memoria, costura, manualidades, ioga e actividade física.

Moito movemento ten tamén o ximnasio municipal de Cabana, que cumpre 15️⃣ anos desde a súa apertura ao público. A instalación, conta cunha sala de fitness e musculación equipada cunha gran variedade de dispositivos e materiais, ademais dun amplo equipamento para a realización de exercicio cardiovascular. Na actualidade, ao redor de 800 veciños e veciñas gozan dos servizos que ofertan estas instalacións así como da piscina municipal. Dende o Concello traballan a diario para garantir o benestar de todas as persoas usuarias. M. r. l.