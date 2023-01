“Decepción” no BNG de Carballo pola demora na ampliación do polígono

Bergantiños. O alcalde de Carballo, Evencio Ferrero, afirmou este venres que se sinte “decepcionado” co anuncio da conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, durante a xuntanza mantida o mércores coa comunidade de propietarios do polígono de Bértoa “porque adíase todo o proceso de amplicación ata finais de 2024, e ademais comezarase por un sector no que as parcelas son moi pequenas e non serven para desenvolver actividades industriais”. O outro sector, engadiu, “adiase para o futuro”.

Lembrou ademais que o concelleiro carballés e deputado do PP, Rubén Lorenzo, “chamoume mentireiro no Parlamento por dicir anos atrás, porque son coñecedor do procedemento administrativo, que ata o 2024 non teriamos solo industrial dispoñible”. Agora que a propia Xunta vén de situar nese horizonte o remate dos traballos de ampliación, polo que lle pide a Lorenzo que “cando un fai determinadas afirmacións sobre terceiras persoas ten que informarse antes”.

Pola súa banda, o deputado carballés do BNG, Daniel Pérez, lembrou que a Xunta xa anunciara no 2020 que os traballos de ampliación ían facerse no 2021, “e despois dixeron que sería no 2022, e agora din que para o 2024”. Coincidiu ademais con Ferrero en criticar a “falta de lealdade institucional” por parte da conselleira de Medio Ambiente, xa que non convidou aos representantes municipais á xuntanza cos empresarios do polígono.

Ademais da ampliación do parque empresarial, dende o BNG reiteraron tamén as peticións para que se axilice a construción da circunvalación de Carballo. A este respecto, Evencio Ferrero lembrou que “Feijóo, en 2019, anunciou un investimento de 12 millóns de euros para esta obra, pero pasaron o 2020, 2021 e 2022 e aínda seguimos igual”. Asegura que, tanto a ampliación do polígono como a circunvalación son actuacións "urxentes e prioritarias para todos os carballeses", e lembra que así o veñen manifestando tamén os empresarios.