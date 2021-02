Demandan a protección do val fluvial do río Lourido

Cabana. A Plataforma pola Defensa de Corcoesto e Bergantiños, Petón do Lobo, Cova Crea e Ouriol do Anllóns piden á Consellería de Economía que retire o proxecto eólico Bustelo e Baralláns, nos municipios de Cabana e Coristanco, “pola súa incompatibilidade coas Directrices da Paisaxe de Galicia”, e instan á protección dos valores paisaxísticos e naturais do val fluvial do río Lourido.

Aseguran que un dos aeroxeradores limita coa área de especial interese paisaxístico e o centro do seccionamento do parque e as gabias do cableado “afectan na fonte Cardeira, lugar de nacemento do río Lourido”. Outro dos aparatos “incide directamente sobre o rego Batán, o curso de auga máis importante do val”.

Ademais, os referidos colectivos sinalan que as máquinas “quedan a menos de 600 metros dos núcleos de Lestón, Bustelo, A Mata e Gulúa, afectando directamente ás familias que viven nestes lugares, xa que a altura de buxe acada os 122,5 metros”. M. L.