Demandan a reforma da Avenida de Fisterra de Carballo

Carballo. O PP de Carballo censura, a través do seu portavoz, Rubén Lorenzo, que o goberno local “non asuma as súas competencias no mantemento das beirarrúas e os servizos da Avenida de Fisterra” e trate, dixo, “de confundir os carballeses responsabilizando á Xunta dunha actuación que non lle corresponde”.

Non asumir a responsabilidade como goberno, engade, “está mal, tratar de enganar á xente con mentiras é aínda máis grave”. Lorenzo explicou que o executivo autonómico ten a competencia en canto ao firme do tramo urbano desa vía, mentres que, reiterou, é o Concello de Carballo o que debe facerse cargo do resto de mantementos.

Lembra que os populares levan máis de dous anos urxindo a que o executivo local presente á Xunta un proxecto de reforma integral deste tramo de vía. Un feito, explicou Lorenzo, que a día de hoxe non se levou a cabo o que provoca, dixo, que os veciños desta zona teñan que sufrir a falta dun espazo seguro para transitar pola rúa ou vexan obrigados a sortear infinidade de barreiras arquitectónicas.

“Sabemos que hai unha veciña que vai pola estrada coa súa cadeira de rodas e que hai unha persoa invidente que ten moitos problemas para saír á rúa”, denunciou Lorenzo, quen insistiu en que todo isto se podería solucionar si o Concello de Carballo fixese os deberes como sucede noutros municipios.

Sobre este asunto, o portavoz popular subliñou que desde o executivo autonómico hai “toda a vontade do mundo” para colaborar co Concello carballés, pero insistiu en que para iso é necesario que o goberno local presente un proxecto de reforma. “A Xunta comprometeuse a asinar un convenio de colaboración para rehabilitar a avenida e logo cederlla ao Concello de Carballo igual que fixo noutros municipios, pero, desde entón, non tivo noticias do consistorio”, lamentou.