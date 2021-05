Demandan priorizar o despregamento de banda larga nos núcleos da Laracha

A Corporación da Laracha acordou solicitar unha subvención nominativa á Deputación Provincial da Coruña para o proxecto de humanización e mellora da rúa José Manuel Ferreira Penedo. A actuación suporá un investimento de 100.000 euros a cofinanciar con fondos provinciais e municipais.

Tamén houbo acordo unánime na proposta de cambio de nome de dúas rúas de Paiosaco. Así, a rúa Feal pasará a denominarse Fernando Álvarez de Sotomayor e a rúa Rabadeira, Isidro Parga Pondal. O motivo é evitar posibles confusións nos enderezos dado que O Feal e A Rabadeira pasarán a incluírse no padrón de habitantes como núcleos de poboación da parroquia de Lestón no desenvolvemento do proxecto de recuperación de topónimos.

Na sesión tamén se aprobou o suplemento de crédito por un importe total de 128.500 euros a financiar co remanente líquido de tesourería e que terá por finalidade afrontar os gastos derivados dos plans de axudas ao sector comercial. O acordo unánime repetiuse na aprobación da modificación do estudo de detalle da parcela que alberga o centro de día e fogar residencial públicos da Laracha. O obxecto deste trámite é a adecuación de certos parámetros urbanísticos -como a tipoloxía, altura e ocupación máxima en planta sobre rasante- ás determinacións do Plan Xeral de Ordenación Municipal co fin último de adaptar o planeamento da parcela e establecer as condicións que se deberán cumprir no momento no que se redacte o proxecto de ampliación. O alcalde, José Manuel López Varela, explicou que se trata de “aproveitar ao máximo o espazo da parcela”.

Salientar, por último, a aprobación de tres mocións. Unha delas tivo por finalidade trasladar ao Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Dixital a necesidade de priorizar o despregamento das redes de banda larga de Internet e de telefonía nos núcleos de poboación do Concello da Laracha. Outra foi dirixida a levar a cabo iniciativas dirixidas a previr as ludopatías, especialmente na mocidade. Na última moción aprobada manifestouse o rexeitamento da proposta do Goberno de España de cobrar polo uso das autovías.

Sinalar que a sesión comezou gardando dous minutos de silencio (un en memoria das vítimas da violencia de xénero e o outro, en recordo dos falecidos pola COVID) e coa lectura dunha declaración institucional en apoio ao mantemento na Coruña do Centro de Operacións de Redes de Naturgy.