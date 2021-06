Desvelan a orixe de máis de trescentos cincuenta nomes de lugar de Carballo

O filólogo Fernando Cabeza Quiles desvela no libro Toponimia de Carballo, o último volume da colección Terra Nomeada, a orixe e o significado de máis de 350 topónimos que designan as entidades de poboación do Concello carballés por orde alfabética, dende Agramaior, pertencente á parroquia de Lema, ata O Zarallo, de Sofán.

Na obra detalla a procedencia e curiosidades do nome de cada un dos núcleos que conforman as dezaoito parroquias do municipio: Aldemunde, Ardaña, Artes, Bértoa, Cances, Carballo, Entrecruces, Goiáns, Lema, Noicela, Oza, Razo, Rebordelos, Rus, Sísamo, Sofán,Verdillo e Vilela, ademais dalgúns dos elementos xeográficos destacados do municipio, como o río Anllóns, o areal, a lagoa litoral e a marisma de Baldadio ou o monte Neme.

Entre as parroquias, cómpre destacar, pola súa extensión e número de topónimos as de Rus e Sofán, que xuntas ocupan a cuarta parte do territorio municipal carballés. A obra inclúe ademais, en letra cursiva, aqueles nomes que se modificaron, de acordo coas propostas feitas polo Seminario de Onomástica da Real Academia Galega. A vindeira edición do Nomenclátor de Galicia recollerá as emendas dos erros detectados ademais das novas entidades, que tamén figuran en cursiva.

Entre os 350 topónimos destaca A Vixoteira, unha voz exclusiva do galego bergantiñán que está emparentada co verbo vixiar ou con ver. Non aparece nos dicionarios e, segundo Cabeza Quiles, semella ser un endemismo lingüístico propio das terras de Bergantiños que se refire ás persoas, xeralmente de idade avanzada, que asexan, vixían ou vixotan os viandantes dende as fiestras das súas casas, e que o fan con moita precaución para non seren vistas. Este significado, asegura o autor, garda clara relación coas características do lugar que a mesma palabra nomea, xa que ademais é o nome dun lugar da parroquia de Rus.

A Vioteira atópase nun lugar alto dende o que se pode vixotar ou vixiar unha ampla extensión de terra do val de Rus. Por este motivo, o filólogo suxire que o topónimo pode ter un significado similar ao da Esculqueira, nome de lugares altos dende os cales se poden esculcar ou vixiar tamén panorámicas vastas.

A lingua da zona tamén deixa pegada na toponimia carballesa a través de terminacións de nomes de lugares como Barís, Bas, Betrís, O Esmorís ou Esteves, que dan conta do seseo en posición final que diferencia a fala do concello carballés, explica Cabeza Quiles.

De igual xeito, a toponimia amosa exemplos de como o galego falado en Carballo emprega as terminacións -án(s) tamén para o feminino (a/s miña/s irmán/s, non a/s miña/s irmá/s). Un trazo que, sinala o autor, aparece expresado na toponimia carballesa nos nomes de lugar As Chans e Vilachán, que no galego de Lugo e Ourense e mais nos do leste da Coruña e Pontevedra serían As Chás e Vilachá, respectivamente.

A colección Terra Nomeada da Real Academia Galega e a Asociación Galega de Onomástica ten como obxectivo recompilar e estudar os nomes de lugar dos concellos de Galicia, partindo do Nomenclátor publicado pola Xunta de Galicia en 2003, xunto cos principais accidentes xeográficos da zona.

Dende a Real Academia Galega entenden que saber cal é a motivación e o significado dos nomes dos sitios onde vivimos e de onde vimos, onde naceron os nosos devanceiros e que acollerán os nosos fillos, “faranos máis conscientes da relación co noso pasado, de como se conformou a nosa sociedade, de como é a natureza en que habitamos, a súa fauna e as plantas. Significará identificármonos mellor como sociedade e como pobo e tamén como individuo, pois todos temos a nosa propia vinculación sentimental cos nosos lugares”, afirman.

Toponimia de Carballo e o sexto volume da colección Terra Nomeada, que ofrece ata o momento os estudos sobre a toponimia dos concellos de Agolada, da académica Luz Méndez; Ames, de Xosé Ramón González Boullón; Trabada, de Xulia Marqués Valea; Begonte e Rábade, de Paulo Martínez Lema, e os volumes da Estrada e de Carballo, de Fernando Cabeza Quiles. Todos eles poden consultarse en liña na sección de publicacións da web academia.gal, da Real Academia Galega.

Cabeza Quiles é un dos principais divulgadores da realidade toponímica do país, con varios libros e moitos artigos publicados ao longo de máis de trinta anos de labor.