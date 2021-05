Directores de centros de ensino da Coruña visitan por primeira vez o Melga

Ponteceso. Na tarde do xoves, o Museo Etnolúdico de Galicia (Melga) recibiu a un grupo de directores de diversos centros docentes públicos da provincia da Coruña que ata o momento non tiveran oportunidade de coñecer este espazo. En concreto, procedían do CEIP Curros Enríquez, Colexio Celso Emilio Ferreiro (Cerceda), Raquel Camacho, María Pita, Alborada e Anxo dá Garda (nestes dous últimos falamos dos exdirectores). Todos eles chegaron ao lugar acompañados polo director coordinador Emilio Veiga Ríos, do Centro de Formación e Recursos (CC.PP.) da Consellería de Educación da Xunta de Galicia, así como por José María Varela, xerente da Fundación Eduardo Pondal.

Despois do recibimento por parte do alcalde, Lois García Carballido, realizouse unha visita guiada que tivo unha duración de máis de dúas horas. Ademais, o director do Melga, Ricardo Pérez e Verdes respondeu ás preguntas dos dirixentes educativos e mostrou algúns dos xogos e deportes tradicionais que se atopan no museo. Segundo informan dende a dirección do museo: “todos os membros do grupo comprometéronse a traer proximamente aos seus alumnos/as para que gocen dunha velada lúdica-cultural”.