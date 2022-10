Divulgan a vida e os diarios de Mourelle de la Rúa, almirante nado en Corme

Ponteceso. O Concello pontecesán e a Deputación da Coruña divulgarán a biografía de Francisco Antonio Mourelle de la Rúa, coñecido como o almirante Mourelle, en todas as bibliotecas públicas e colexios da Costa da Morte.

Amancio Landín escribira a historia deste cormelán, pero esa biografía non tiña versión en galego e estaba descatalogada. A obra foi reeditada grazas á colaboración da Asociación Insua de Viastela de Corme, o Concello de Ponteceso e a Deputación da Coruña, e inclúe a primeira da versión en galego e o orixinal dos diarios do almirante.

O alcalde, Lois García, asegura que “aí é onde teñen que estar os libros, a disposición de todas e todos porque é unha edición moi limitada”.

A presentación oficial vai ser o 3 de decembro no Museo de Arte Contemporánea de Corme, pero, nada máis recibir os exemplares, o Concello de Ponteceso púxose en contacto cos centros educativos da Costa da Morte para facerlle chegar a obra.

García Carballido reuniuse coa directora do IES Eduardo Pondal, Teresa Abelenda, e coa coordinadora de bibliotecas, Silvia Cándida Exposito; co director do CEIP As Forcadas (Corme), Manuel Caridad e co seu homólogo do CEIP Eduardo Pondal, José Manuel Villar, para entregarlles os exemplares co fin de que os poñan á disposición das alumnas e alumnos nas bibliotecas dos centros para que poidan coñecer de preto “as fazañas do noso ilustre veciño”. Os centros e bibliotecas públicas que o soliciten enviaráselle por correo. M. L.