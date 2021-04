Doble cita coa danza contemporánea no Pazo da Cultura de Carballo

A Primavera enDanza ofrece unha nova oportunidade única para achegarse á danza contemporánea en Carballo. Mañá (Pazo da Cultura, 20.00 horas) estrearase en exclusiva Mocap, o espectáculo de Matías Daporta e María de Dueñas que se xestou durante unha residencia artística na capital de Bergantiños. dentro do Programa de Residencias. Trátase dunha peza de danza de dúas partes na que exploran a idea de ausencia de corpos tanxibles, en contraposición ao aumento de imaxes dixitais que os relevan, e que, como eles mesmos comentan, adquiriu unha nova e maior dimensión durante a pandemia.

O ciclo rematará o venre (20.00 horas) con Thomas Noone, unha das figuras máis importantes da danza contemporánea en España e finalista dos Premios Max 2020 na categoría de mellor intérprete masculino de danza. Este bailarín inglés, afincado en Barcelona, volve ao escenario carballés para presentar o espectáculo After the party, unha conversa entre Thomas Noone e o seu alter ego.

Esta conversa no que un home reflexiona sobre as conversacións e encontros pasados a partir dunha forte habilidade técnica, un diálogo tan intenso como absurdo, o que as verdades, soños e mentiras son expresadas con danza e un monicreque rebelde. As entradas poden reservarse en www.ataquilla.com.