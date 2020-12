Dous condutores feridos nun accidente de tráfico en Carballo

Dúas persoas resultaron feridas de diversa consideración ao bater frontalmente os coches que conducían cando circulaban pola estrada DP-1914, á altura do núcleo de Ardaña, no municipio de Carballo. O accidente tivo lugar ás 21.30 horas do xoves.

Ata o lugar desprazáronse ambulancias do 061, axentes da Garda Civil e Policía Local, voluntarios de Protección Civil e un cabo e dous bombeiros do parque comarcal de Carballo. Cando chegaron estes, un dos feridos xa estaba fóra do coche e o outro atopábase no interior pero non estaba atrapado.

Os bombeiros colaboraron cos sanitarios na extracción co taboleiro do rescate do condutor que estaba no vehículo. Posteriormente encargáronse tamén da limpeza da vía, xa que había derrames procedentes dos dous vehículos.