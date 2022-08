Dous feridos nunha colisión por alcance de tres turismos na AC-552 en Carballo

Dúas persoas necesitaron asistencia médica en Carballo despois de que colidisen por alcance tres turismos na AC-552, á altura do lugar de Rega, na parroquia de Bértoa. Os feitos producíronse ás 16.30 horas e foi unha persoa particular a que alertou ao 112 Galicia do sinistro.

Acto seguido, o persoal do CIAE 112 Galicia pasou o aviso a Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Garda Civil de Tráfico, á Policía Local, aos Bombeiros de Carballo, a Protección Civil e ao servizo de mantemento da vía de circulación.