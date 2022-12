Dúas persoas feridas nunha colisión de tres vehículos na AC-552 na Laracha

Dúas persoas resultaron feridas tras colidir tres vehículos na Laracha no quilómetro 24 da AC-552, á altura de Cabovilaño, na Laracha. Un familiar dunha das persoas implicadas deu a alerta ao 112 Galicia pasadas as 12.00 horas. O mesmo particular indicaba que, malia non haber persoas atrapadas, era necesaria a intervención dos servizos sanitarios, que atenderon aos dous feridos mentres que os operarios de mantemento das estradas se encargaron de despexar a vía.

Á súa chegada, os membros da Agrupación de Protección Civil da Laracha solicitaron a colaboración dos operarios de mantemento das estradas para limpar os restos do accidente, a fin de restablecer as condicións óptimas de circulación: restos de combustible, aceite e dos propios vehículos quedaran esparexidos sobre o asfalto. Ademais, desde o 112 alertárase do acontecido ao persoal de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, á Garda Civil de Tráfico e á Policía Local da Laracha.