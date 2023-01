Dúas persoas trasladadas ao centro de saúde tras incendiarse o seu piso en Malpica

Os medios de extinción traballaron arreo durante toda a tarde do lunes ata dar por extinguido o lume nun piso da rúa Emilio González López, de Malpica, no que residían dúas persoas que foron trasladadas, por precaución, a un centro sanitario.

Segundo informaron os Bombeiros de Carballo, o lume produciuse nunha vivenda dun semisoto, e foi un particular quen deu a voz de alerta ao 112. Ata o lugar desprazáronse os bombeiros, membros do GES de Ponteceso, a Garda Civil, efectivos de Protección Civil de Malpica e profesionais dos servizos sanitarios.

O lume, segundo sinalan os bombeiros, extendeuse por gran parte da vivenda, aínda que o foco principal estaba na estancia situada ao fondo, anexa a unha terraza. A extinción resultou dificultosa debido á gran cantidade de enseres (libros, revistas, roupa e outros materiais) que había no interior e ás altas temperaturas que se xeraron.

A vivenda sufriu cuantiosos danos debido tanto ao efecto do lume coma de fume. Descoñécese, segundo os bombeiros, a orixe do incendio, que non chegou a afectar a outras vivendas.