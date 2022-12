Duplicarase a inversión para reducir o risco de inundacións no río Anllóns

Carballo. O Consello da Xunta autorizou a addenda do convenio de colaboración entre Augas de Galicia e o Concello de Carballo para materializar as obras para reducir o risco de inundacións no río Anllóns ao paso polo municipio, que duplica o investimento autonómico ata acadar os 6,3 M€. Para isto, suma á achega inicial de 3 M€ unha nova partida de máis de 3,3 M€, así como a ampliación da súa vixencia, ata decembro do 2024.

O incremento do gasto inicialmente previsto deriva do desenvolvemento dos proxectos construtivos, principalmente no caso de tres actuacións concretas. En primeiro lugar, na demolición dunha edificación, remodelación da ponte e creación dun cauce de augas altas na rúa Sol, onde ademais de actualizar os prezos de acordo cos niveis actuais, modificouse a solución técnica prevista inicialmente para acadar unha mellor protección fronte ás enchentes.

Así, con respecto ao anteproxecto, o proxecto construtivo inclúe, ademais da demolición dun edificio, o derrubamento de tres treitos de escaleiras, unha obra de fábrica pola marxe dereita do río e uns 600 metros cadrados de pavimento para unha senda.

No anteproxecto prevíase ampliar a ponte pero o proxecto construtivo prevé demolelo e construir unha nova ponte, que tamén terá un único vano para mellorar a circulación da auga en caso de crecida. Inclúese, tamén, unha pantalla lateral de contención que non estaba prevista e se deseñan dúas pasarelas de acceso ao paseo fluvial para dotar de acceso á senda, o que antes estaba previsto facer con ramplas.

En segundo lugar, encarécese o proxecto de mellora hidráulica do río ao seu paso polo enlace entre a AG-55 e a AC-52 na rúa da Cepeira (Sísamo), no que tamén houbo que actualizar os prezos e modificar a solución técnica prevista para adaptarse aos requirimentos do departamento autonómico de estradas e reducir a afección ás vías e ao tráfico.

En terceiro lugar, finalmente, elévase o investimento inicialmente previsto para a remodelación da ponte na rúa Fomento, remodelación do cauce e motas de contención augas abaixo da ponte. Ademais de actualizar os prezos, tamén se modificou a técnica construtiva para acadar unha mellor eficacia na minoración do risco de enchentes.

Así, no anteproxecto prevíase unha apertura do cauce en 130 metros e o proxecto construtivo eleva esa amplitude ata os 212 metros na marxe dereita e 158 na esquerda. Faise necesario repoñer diferentes servizos afectados, entre eles unha estación de aforo de Augas de Galicia. Na estrutura da ponte da rúa Fomento tamén houbo axustes e maior concreción no proxecto construtivo.