Ecoloxía e cultura ao aire libre coa novena Escola Ambiental

A asociación Senda Nova puxo en marcha no Espazo da Natureza de Oza (Carballo) a novena edición da Escola Ambiental, o que dín é “o proxecto máis ambicioso” do colectivo. Unha iniciativa que busca dar resposta “ao interese de familias que participaron noutras edicións e tamén ao de novos pais, nais e rapazada que queren apuntarse por vez primeira a esta singular escola dirixida a nenos e nenas que cursen entre 3º e 6º de Educación Primaria.

Como en anos anteriores, as actividades terán a súa base principal en accións ao aire libre coas diferentes temáticas de ecoloxía, cultura e achegamento físico ao medio natural. Distribuiranse nun total de trinta sesións, unha vez por semana dende decembro ata o verán, e dividiranse en clases no Espazo da Natureza de Oza e actividades no medio, como excursións, rutas, xornadas de ornitoloxía e achegamento á contorna natural de Bergantiños. As primeiras sesións serán os sábados de 10.00 a 13.00 horas e nas segundas predominarán os horarios de mañá e tarde nos diferentes puntos de interese patrimonial da comarca.

Aínda que este curso non poderán acoller tantos alumnos como en anos anteriores debido á pandemia, o prazo de inscrición segue aberto para os nenos e nenas de Carballo. As familias interesadas poden poñerse en contacto con Senda Nova a través do correo sendanova@hotmail.com ou por teléfono chamando ao 611 037617 ou 611 037614.

Dende a asociación agradecen o apoio que, un ano máis, lles brinda o Concello de Carballo para desenvolver este proxecto educativo.

Namentras os máis pequenos se embarcan nunha nova aventura ambiental, os sendeiristas que veñen seguindo as pegadas de Senda Nova, dende hai nove anos tamén, veñen de colgar as botas tras rematar o Outono en Marcha no cumio do monte Neme.

Ata alí chegaron envoltos pola néboa. “Quizais a mesma néboa da incógnita, da pregunta, da intriga que cada bruxa da Eira das Meigas expoñía nos aquelarres. A mesma da indecisión sobre cada unha das lendas a carón dun dos montes máis míticos da nosa bisbarra”, afirman dende Senda Nova.

A incógnita do monte Neme, engaden, “segue marcada nun futuro incerto e un pasado de desfeita a causa das canteiras e dunhas balsas que, despois de seis anos de que se botaran por fora, seguen ameazando as parroquias de Cambre (Malpica) e Razo (Carballo)”. Denuncian dende o colectivo ambiental que “a situación neste tempo limitouse a poñelas nunha moda instagramer, que utilizou de tontos útiles a cantos pasan por riba da Eira das Meigas para un selfie que ten mérito só dende fai poucos anos”.

Por se fora pouco, engaden, o monte Neme está “saturado de plantacións novas de eucaliptos, sofre a marxinación de quen o quere por unha conveniencia barata e curtoplacista. Lonxe quedan os antigos cultos nos que se veneraba a paisaxe, o aire e a auga, elementos básicos que se esconden moi lonxe dos playeros de pijo e os selfies horteras”.

A pesares de todo, dende Senda Nova aseguran que o punto e final do noveno Outono en Marcha “deixa o bo sabor de boca do esforzo ante as adversidades organizativas e unhas dificultades meteorolóxicas que non conseguiron dobregar as rutas para o coñecemento que representa este programa”.

Agradecen, unha vez máis, a colaboración dos concellos de Carballo, A Laracha e Coristanco, así como dos membros de Protección Civil da capital de Bergantiños e “todos cantos voluntarios da asociación puxeron tempo para outra edición máis deste proxecto”.