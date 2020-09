Eliminan un vertido de augas residuais á canle do río Vaa en Cerqueda

Malpica. A Xunta vén de eliminar un punto de vertido de augas residuais na parroquia de San Cristovo de Cerqueda, no concello de Malpica de Bergantiños.

Os técnicos do Plan de Control de Vertidos, de Augas de Galicia, localizaron nunha inspección rutineira na rede fluvial do municipio un punto que infiltraba ao terreo no entorno do río de Vaa.

O aporte contaminantes viña polo vertido irregular das augas residuais asimilables a urbanas xeradas nunha instalación da zona.

Os técnicos da Xunta procederon á toma de mostra do vertido, verificando coa analítica incumprimentos dos valores límite de referencia e aportes de contaminación, ademais de presenza de restos propios de augas residuais na cuneta na que evacuaba o desauge.

Tras as inspeccións de indentificación da orixe do vertido, efectuadas xunto aos técnicos municipais, o persoal de Augas de Galicia verificou a irregularidade detectada, requiríndolle aos titulares a súa emenda. Paralelamente, os técnicos autonómicos iniciaron unha campaña de seguimiento das actuacións realizadas pola propiedade para o selado da condución de vertido, verificando que permitiron o cese dos aportes contaminantes. M. r. l.