En marcha as sendas do proxecto Cicl-Ando da capital carballesa

Carballo. O departamento de Contratación do Concello carballés xa ten adxudicadas ou a piques de estalo as nove actuación incluídas no proxecto Cicl-Ando Carballo, que inclúe o acondicionamento de 18 quilómetros de sendas peonís e ciclistas, unha rede de aparcamentos seguros para bicicletas e unha campaña de sensibilización en mobilidade sostible.

Para iso dispoñen dunha achega da Unión Europea de 1.713.295 euros, o que supón o 80% do orzamento. As actuacións previstas son a continuidade da senda ciclo-peonil dende a Avenida de Bértoa ao polígono industrial; a conexión do parque empresarial coa estrada Carballo - Razo; o enlace do carril bici existente na Avenida de Razo co das rúas Poniente, Fábrica e Avenida de Malpica (AC-414); a mellora do carril bici das referidas rúas; a conexión do casco urbano co colexio Artai; a senda ciclo peonil de regreso complementaria ao carril bici da Avenida de Razo; a senda ciclo turística Carballo – Razo; a conexión do casco urbano coa senda da Avenida de Bértoa, e a senda perimetral do polígono.

Iniciativas que se enmarcan no desenvolvemento da Estratexia 2030 para avanzar cara unha mobilidade máis sostible e reducir a pegada de carbono. M. LAVANDEIRA