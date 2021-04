Entidades de Coristanco e Cabana presentan alegacións ao Parque Eólico Alto do Torreiro

O pasado día 19 de Abril rematou o prazo para presentación de alegacións a PE Alto do Torreiro no seu documento de inicio sometido a consulta pública. Este parque eólico ocupa parte das parroquias de Corcoesto e Silvarredonda no Concello de Cabana e das parroquias de Valenza e Cereo no Concello de Coristanco. Uns dos principais puntos que denuncia a Coordinadora Bergantiñá pola defensa da terra (creada por varias plataformas, colectivos e entidades de Bergantiños) é a fragmentación irregular de dous parques, PE Alto do Torreiro e PE Bustelo Baralláns. “Ambos proxectos son idénticos, comparten liñas de evacuación, a mesma subestación colectora e a potencia instalada dos dous parques excede do 50MW. Por todo isto estamos ante un caso típico de fragmentación irregular, fragmentación que favorece na súa tramitación á empresa promotora ao non avaliar os impactos non seu conxunto senón fragmentados en dous parques”, sinalaron nun comunicado.

Outros dos aspectos que se denuncian son: a minimización dos impactos paisaxísticos sobre área de especial Importancia Paisaxística (AEIP) Río Lourido, a escasa distancia a once núcleos de poboación a afección á rede hidrolóxica subterránea e ás explotacións forestais dos municipios.

Dende a Coordinadora Bergantiñá pola Defensa da Terra, solicitan á Xunta a paralización da tramitación de parques eólicos. “Deben ofrecer información aos seus veciños sobre as afeccións destes parques eólicos, defender os seus valores paisaxísticos e patrimoniais, así como sectores tan importantes da economía dos seus Concellos como o agrícola, forestal ou turístico”, engadiron.