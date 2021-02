Esíxenlle a un veciño de Laxe un permiso de Augas para cambiar un tellado

O titular dun edificio plurifamiliar situado no casco antigo de Laxe tivo que aprazar o cambio de cuberta do inmoble porque, en base ao informe técnico municipal, ten que solicitar autorización a Augas de Galicia por atoparse en zona de policía de leitos. Dita solicitude supón ademais o previo pago dunhas taxas oficiais duns 134 euros.

Dende o BNG de Laxe aseguran que “todos os veciños da vila sabemos que non existe ningún río nin regato que discorra pola rúa do Río, que cruce a Praza Ramón Juega e que, atravesando as dunas, desemboque na praia, a carón do peirao vello".

Din que no lugar do Bieiteiro “existe ou existía” un rego ou regato que alimenta un lavadoiro e unha fonte dotada dunha arqueta sumidoiro na súa base, de maneira que “está integrado dentro da rede municipal de pluviais dende fai moitos anos”.

Por iso, engaden, “queda demostrado que o regato identificado no Plan Básico Autonómico non existe na realidade”, e pregúntanse que vai facer o concello “para remediar este erro material”, pois “supón un grave perxuicio económico a calquera veciño que queira facer obras de rehabilitación nas súas casas”.