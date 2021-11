Exposición no Estudo Garabato

O Estudo Garabato, de Carballo, acolle este domingo, día 28 ás 13.30 horas, a inauguración da exposición ‘Libro Obxecto’, na que participan os artistas Milagros Cotelo, Seve Auve, Noemí de Neira, Cristina Castro, Santi Picos, Mon Lendoiro, Isabel Soutullo e Luis Pesce. Está baseada nun libro de artista, que se pode definir “como un soporte máis, como un lenzo para o pintor ou como pedra ou bronce para o escultor”, afirma Mon Lendoiro. As súas especiais características “fan que sexa un medio con posibilidades moito máis amplas: o xogo co tempo, podendo pasar as súas páxinas, retroceder, desdobralas e ler un discurso plástico en secuencias espazo-temporais; a posibilidade de unión entre a pintura, a escultura, a poesía experimental, as artes aplicadas, o libro de edición normal... e os máis diversos procedementos artísticos e elementos plásticos tradicionais ou innovadores como CD ou vídeo. Todas estas múltiples combinacións “aportan á obra un sentido lúdico e participativo, xa que o libro de artista pódese ver, tocar, ulir, manipular e sentir”, conclúe.