Extinguen un lume provocado por unha fuga de gasóleo nunha casa de Carballo

Os Bombeiros de Bergantiños extinguiron un lume nunha vivenda de Carballo motivado por unha fuga nun depósito de combustible. Os ocupantes da vivenda, que puideron abandonala, eran dúas persoas maiores e tres menores. A rápida actuación dos servizos de extinción impediu que os danos foran máis graves. Arderon un termo e algo de madeira, ademais de parte do gasóleo que se verteu, segundo informa o 112 Galicia.

Un particular informaba, pasadas as 8.20 horas desta mañá, dun incendio nunha casa situada na Ponte, en Santa María de Bértoa (Carballo). Saía lume polo tellado, e ao lado do inmoble había un depósito de combustible que aumentaba considerablemente o risco da intervención.

Sen embargo, os Bombeiros de Bergantiños presentáronse no punto en poucos minutos e conseguiron extinguir as lapas. O incendio orixinárase por unha fuga no depósito próximo á vivenda, que os servizos de emerxencias procederon a tapar e, finalmente, trasvasárono.

Ademais dos Bombeiros tamén se presentaron no lugar axentes da Policía Local e efectivos de Protección Civil de Carballo, e informouse á Garda Civil e ao persoal do Concello