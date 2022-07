Zas. Un concerto de FAIA abre este venres, 22 de xullo, o verán musical nas Torres do Allo. FAIA presenta un novo espectáculo, que é en realidade unha evolución, un paso máis no seu proceso de creación desde o primeiro disco. Os ritmos e melodías tradicionais buscan outros camiños a través da voz, movéndose entre o íntimo, o que se di e o que se silencia.

Segundo explican ao respecto, é un traballo en construción, do que tirar do fío nun proceso continuo. Neste caso, a escena servirá de casa, de refuxio onde reflexionar sobre o poder da transmisión no ámbito do doméstico, na herdanza. Aberta cara o experimental, a música atopa eco noutras disciplinas e dialoga nunha dimensión máis plástica. Como unha constante no seu traballo, a muller volve ser a protagonista, portadora dunha identidade rica, xenuína e diversa.

BIOGRAFÍA. Faia Díaz Novo (Santiago de Compostela, 1988) é cantante e licenciada en Historia da Arte pola USC. É fundadora e integrante do grupo musical De Vacas desde 2015, do Coro Encaixe desde o ano 2016 e da compañía A Patacón desde 2017.

Desde o ano 2020 forma tamén parte, xunto a Nacho Muñoz e LAR Legido, dunha formación na que revisan o repertorio do Zeca Afonso desde unha óptica contemporánea e experimental.

Indicar que a entrada será de balde e a actuación comezará ás 20.00 horas no exterior do pazo das Torres do Allo. Está dirixido oo público xeral e familiar.