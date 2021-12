Falece un mozo de Corme nunha colisión contra un camión en Ponteceso

Un mozo de 20 anos, veciño de Corme (Ponteceso), perdeu a vida esta tarde nunha colisión entre o turismo no que circulaba e un camión que transportaba piñeiros en Ponteceso, concretamente no punto quilométrico 3 da AC-424, á altura do lugar do Couto.

Segundo a información recollida no 112 Galicia, o varón quedou atrapado no interior do coche accidentado, polo que os Bombeiros de Bergantiños empregaron material de excarceración para liberalo. Tras excarceralo, os servizos sanitarios nada puideron facer por salvarlle a vida. O accidente ocorreu uns minutos antes das cinco e media. A esa hora, unha persoa particular alertaba do sinistro ao 112 Galicia.

De xeito inmediato, o persoal do CIAE 112 Galicia puxo a situación en coñecemento de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, dos Bombeiros de Bergantiños, do GES de Ponteceso, da Garda Civil de Tráfico e de Protección Civil. Ademais, os xestores do CIAE 112 informaron dos feitos ao Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).