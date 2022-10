Ferido en Carballo tras quedarlle unha perna atrapada nun motocultor

Un home resultou ferido ao quedarlle atrapada unha perna nun motocultor co que estaba traballando no lugar de Calvos, en Carballo. Foi necesaria a intervención dos bombeiros para liberalo, antes do seu traslado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña.

O 112 Galicia recibiu unha chamada de alerta pouco antes das seis da tarde. De seguido activou un operativo no que, ademais dos bombeiros, participaron os profesionais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061. Así, tras a liberación, o ferido recibiu os primeiros coidados antes da súa evacuación ao centro hospitalario.

Ata o lugar acudiron tamén os membros de Protección Civil e axentes da Garda Civil de Tráfico.