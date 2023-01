Ferido un condutor tras colisionar contra unha árbore caída na AC-552 en Coristanco

Un condutor resultou ferido tras colisionar co seu coche contra unha árbore caída sobre a estrada cando circulaba pola AC-552, á altura do quilómetro 43, na parroquia de San Lourenzo de Agualada (Coristanco).

O 112 Galicia recibiu, pasadas as 6.15 horas da mañá, a chamada do condutor implicado, que explicaba que colidira cunha árbore que cortaba por completo a estrada. Como consecuencia do impacto queixábase de dor no pescozo.

No operativo, ademais de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, participaron a Garda Civil de Tráfico, Protección Civil de Coristanco e os servizos de mantemento das estradas.

Pola súa banda, o bombeiros do Consorcio Provincial Contraincendios e Salvamento da Coruña con base en Cee tiveron que desprazarse ata o Concello de Vimianzo para limpar a estrada, logo dunha colisión por alcance entre dous vehículos no lugar de Carantoña.