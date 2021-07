Ferido un home de 63 anos en Carballo tras sufrir un atropelo cando ía ebrio

A CORUÑA. EP. Un home de 63 anos tivo que ser trasladado ao Complexo Hospitalario Universitario da Coruña (Chuac), despois de sufrir un atropelo no municipio coruñés de Carballo mentres camiñaba ebrio pola estrada. O suceso tivo lugar sobre as 1,00 horas, cando varias persoas contactaron co 112 Galicia para solicitar asistencia médica, tras un atropelo que ocorrido na vía que une Carballo con Malpica, á altura de Cances. Fontes da Garda Civil informan a Europa Press de que o ferido é un home de 63 anos, natural de Carballo, que posteriormente arroxou un resultado positivo no test de alcoholemia realizado.

De acordo coa Benemérita, o home camiñaba pola estrada, que estaba mollada debido á choiva, cando unha condutora, unha veciña de Coristanco, non puido esquivalo co coche. O home presenta feridas de gravidade, "aínda que a súa vida non corre perigo", indican as mesmas fontes. Até a zona desprazáronse os servizos médicos, os axentes da Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e os Bombeiros de Carballo, ademais da Protección Civil do municipio. Despois de trasladar ao ferido ao Chuac, levaron a cabo tarefas de limpeza na vía para que puidese quedar aberta ao tráfico.