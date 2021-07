Forman aos policías de Carballo no manexo de equipos desfibriladores

Carballo. Axentes da Policía Local de Carballo participaron esta fin de semana nun curso teórico-práctico de catro horas de duración sobre os fundamentos da reanimación cardiopulmonar e o manexo de desfibriladores.

Unha acción formativa que foi impartida por un experto na materia e que está ligada ao equipamento dos novos vehículos policiais, que contan, entre outros extras, con desfibriladores. Deste xeito poderán responder coa máxima rapidez ante unha emerxencia cardíaca.

O Concello de Carballo dispón de desfibriladores semiautomáticos (DESA) non só nos vehículos policiais, senón tamén nas praias ou en instalacións nas que se congrega moito público, como é o caso dos complexos deportivos Carballo Calero e Vila de Noia ou dos campos de fútbol municipais, así coma do Pazo da Cultura.

A instalación deste tipo de equipamentos sempre leva aparellada a formación correspondente. Deste xeito, a día de hoxe son xa máis de cincuenta os traballadores/as municipais preparados para utilizar estes equipos en caso de necesidade.

Por outra banda, dende o Concello lembran que o xoves, día 15, remata o prazo de matrícula no Conservatorio para o alumnado admitido no curso de Iniciación Musical, así como para os que obtiveron praza mediante as probas de acceso a 1º de Grao. M. L.