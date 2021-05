‘Gaza’ acerca a Carballo la otra cara de un conflicto perenne

La Fundación Araguaney-Puente de Culturas y el Concello carballés prosiguen este viernes, 14 de mayo, con el ciclo de cine euroárabe Amal en Ruta Carballo 2021, que hoy trae a la capital de Bergantiños la proyección del documental Gaza, que retrata la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas de esa franja que continúan sus vidas a pesar de estar en el epicentro del conflicto con Israel, que esta misma semana se ha recrudecido, contabilizándose ya más de ochenta palestinos fallecidos, varios de ellos niños.

No obstante, aseguran que este documental muestra otra cara, “que nos lleva a un lugar único fuera del alcance de los informes de noticias de televisión para revelar un mundo rico en personajes elocuentes y resistentes, ofreciéndonos un retrato cinematográfico y enriquecedor de un pueblo que intenta llevar una vida significativa contra los escombros del conflicto perenne”.

En Gaza –una coproducción germano-irlandesa-canadiense– se narran diferentes historias. En el campamento de refugiados de Ahmed, vive la familia más grande de Gaza con 14 hijos, 22 hijas, un padre y tres esposas. A menos de diez millas de distancia, el lujoso apartamento de Karma, junto con su madre liberal, su padre tradicional y tres hermanas cuentan una historia diferente. Ahmed no mira más allá de Gaza en busca de sus metas de vida y sueña con convertirse en un gran pescador. Pero mientras Karma mira hacia el mar, lamenta las oportunidades inalcanzables que sabe que se encuentran más allá.

Junto a los dos personajes centrales, también se sigue a un director de teatro que presenta una producción sobre las divisiones sociales en el Strip, un taxista, un restaurador en la azotea y unas gemelas planificadoras de bodas. A través de estas vidas ordinarias y ricamente observadas, se obtiene un retrato complejo y matizado de la vida.

El documental, obra de Garry Keane y Andrew McConnell, participó en la Sección oficial de documentales internacionales del Festival de Sundance en 2019 y hoy podrá verse en el Pazo da Cultura de la capital de Bergantiños.

Será la tercera sesión de un ciclo que continuará el día 21 con la proyección de It must be heaven, una cinta dirigida por Elia Suleiman que, según Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney-Puente de Culturas, es uno de los máximos exponentes del cine palestino. Amal en Ruta concluirá el día 28 de mayo con el largometraje de ficción Papicha, que ofrece una visión amarga pero estimulante del papel de la mujer en el mundo contemporáneo en un país árabe, así como la lucha del colectivo femenino.

El acceso a las proyecciones es libre y gratuito, pero debido a las restricciones sanitarias el aforo es limitado. Por tanto, las personas interesadas en asistir deben solicitar previamente su entrada enviando un correo electrónico a culturaentradas@carballo.gal, indicando en el mismo el nombre, apellidos y un número de teléfono de contacto.