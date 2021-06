Goberno e oposición de Ponteceso enfrontados pola convocatoria dun pleno

O Partido Popular de Ponteceso ten presentado, xunto ao resto dos edís da oposición municipal, un recurso de reposición contra a decisión do alcalde de non convocar un pleno extraordinario “solicitado en tempo e forma pola maioría da corporación, detallando claramente os asuntos a tratar”, afirman.

Entre eles, incluían a situación do Servizo de Axuda no Fogar “tras máis dun ano sen contrato en vigor”, a toma en consideración da rebaixa do IBI, a posta en marcha dunha auditoría externa para examinar as contas municipais, a cesión de espazos de traballo aos concelleiros da oposición ou o análise do estado, actividade e funcionamento da Agrupación Municipal de Voluntarios de Protección Civil.

“A todas estas cuestións dinos o alcalde que non, que non se van debater en pleno porque el considera que non é o lugar adecuado para facelo”, critica o portavoz popular, Daniel García, quen se pregunta “onde entón hai que falar das cuestións que preocupan aos veciños”, á vez que denuncia que “definitivamente, o alcalde eliminou a democracia e a participación neste concello, a pesar de que goberna co apoio de só dous membros dunha corporación de 13 persoas”.

“Non podemos seguir así, e de novo pedimos a intervención do PSOE provincial e mesmo galego, porque son os únicos responsables do que está pasando aquí. Eles deben solucionar o problema que eles mesmos crearon”, apuntou o voceiro popular, indignado cunha situación que cualifica de “vergoñenta, e que está a causar un dano cada vez máis difícil de solucionar”. “Xa perdemos o POS deste ano, imos perder tamén o do ano que vén. Non nos vale que veña aquí o presidente da Deputación a prometer cartos cando o seu representante no Concello está a desfacer a vida dos veciños e a comprometer o futuro dos nosos fillos dunha maneira irresponsable”, criticou García Cotelo.

Pola súa banda, o alcalde, Lois García (PSOE), asegura que “as propostas que presentan para o pleno son as relativas a dez mocións, das cales dúas xa foron aprobadas, unha rexeitada e outras dúas convertidas en rogos”. As outras cinco, engade, “quedaron sobre a mesa porque precisaban de informes previos, e Secretaría e Intervención dictaminaron que non procede a convocatoria, e así o fixeron constar nun informe de 52 folios, que a oposición debería de ler e respectar as competencias da Corporación”.

O rexedor volve a acusar aos grupos opositores de “tratar de paralizar o Concello” e pídelles que, paren de “boicotear e que nos deixen gobernar”. Di non entender ademais como o PP “solicita unha baixada de impostos cando aínda temos un préstamo de un millón de euros da época do PP pendente de pagar, e cando veñen de rexeitar unha subvención de máis de 1 millón de euros da Deputación e outra de 2,5 millóns para o cambio das luminarias”.

A pesares de todo, engade Lois García, “seguimos mantendo as taxas e impostos conxelados, seguimos xerando emprego e continuaremos traballando arreo para o que o Concello continúe funcionando”. A este respecto, sinalou que van contratar dous auxiliares da Policía Local para o verán, dous técnicos de turismo e outro de museos, e cinco operarios de limpeza de praias xa están traballando. “Estamos tamén coa selección de socorristas”, concluíu.