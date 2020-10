Habilitarán na lonxa de Laxe un novo viveiro e unha zona de lavadoiro

Portos de Galicia investirá 55.000 euros na mellora das instalacións das lonxas de peixes e marisco dos portos de Laxe e Malpica de Bergantiños para optimizar os seus servizos. Así o confirmou onte a presidenta do referido ente, Susana Lenguas, durante a súa visita a ambas vilas pesqueiras de Bergantiños.

No porto laxense supervisou, na compaña do alcalde, José Luis Pérez e o secretario da confraría, Antonio Devesa, as obras de ampliación do edificio da rula, que veñen de comezar en días pasados, e contan cun prazo de execución de tres meses. Os traballos teñen como obxectivo habilitar unha nova zona de lavadoiro das caixas de peixe, de xeito que o antigo espazo adicado a tal fin acollerá un novo viveiro.

Trátase dunha obra que, segundo Susana Lenguas, dará resposta ás necesidades expostas polo sector do mar a Portos de Galicia “e mellorará as condicións de traballos dos profesionais da pesca e o marisqueo de Laxe”. As actuacións contan un orzamento de 25.000 euros, que serán financiados con fondos da Consellería do Mar.

A presidenta de Portos de Galicia aproveitou a súa visita a Costa da Morte para desprazarse tamén ata Malpica de Bergantiños e comprobar alí os traballos de mellora que, igualmente, está a executar o ente público na lonxa. O obxectivo neste caso é acondicionar as oficinas, de xeito que queden illadas dos locais administrativos da confraría e se habiliten entradas independentes, dado que o pósito local trasladou a súa sede ao edificio de poxas.

As obras atópanse tamén en fase de execución desde esta mesma semana e contan cun prazo previsto de execución de dous meses. Neste caso o investimento ascende a 30.000 euros, segundo sinalan dende Portos de Galicia.

Susana Lenguas subliñou durante a súa estadía que aos traballos que se están a acometer na rula de Laxe únense ademais os de dragaxe do peirao, que se atopa en execución en nos que a Consellería do Mar está a investir máis de tres millóns de euros. Trátatase dunha vella reivindicación do sector pesqueiro da vila, coa finalidade de mellorar a seguridade no interior da dársena.

O proxecto contempla dragar 57.300 metros cúbicos de materiais rochosos e areosos para contrarrestar os riscos que teñen para a seguridade das embarcacións os efectos asociados ás ondas largas na dársena. Esta acción foi determinada logo de varios estudos relacionados coas dinámicas e axitación provocadas polas ondas no porto.

A dragaxe permitirá que haxa un calado suficiente para o fondeo seguro dos barcos en determinadas condicións de fortes variacións do nivel de auga dentro da dársena laxense. O obxectivo é acadar os cinco metros de calado en todo o porto, e ampliar tamén a operatividade do peirao da lonxa dotándoo dun calado que chegue aos tres metros.

Dende que no ano 2014 afundise unha embarcación, os mariñeiros de Laxe veñen demandando melloras na seguridade para evitar ter que trasladar a frota a outros portos.