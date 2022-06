Homenaxe artística ás catro Mártires de Sofán

As Mártires de Sofán recibirán este venres, día 17 de xuño, unha nova homenaxe en forma de intervención artística de Verónica Ramilo Graña, alumna da escola EASD Pablo Picasso da Coruña. Escolleu as catro mulleres que morreron no 1919 nun enfrontamento da veciñanza de Sofán coa Garda Civil para protagonizar o seu proxecto final do estudos.

Trátase dun mural fotográfico no que utilizou unha técnica de arte urbana denominada paste-up para realizar unha composición estilo collage en branco e negro. “Despois de facer un traballo de investigación sobre o acontecido hai 100 anos nesta parroquia, realizando entrevistas con varias familiares directas das asasinadas, e recollendo a información que recompilaron persoas coma o historiador Xan Fraga, realicei unha interpretación persoal do acontecido, remarcando a forza das mulleres para enfrontarse ao poder”, explica a artista.

Verónica Ramilo sinala que o seu interese nas figuras destas catro mulleres ten que ver coa súa residencia actual nunha parroquia do veciño concello da Laracha que linda con Sofán, á que tamén está unida por lazos familiares porque o seu bisavó era de alí. Pero, máis alá das relacións xeográficas e familiares, a artista quere “recuperar e visibilizar as historias das mulleres do rural que tiveron parte activa nas revoltas populares da historia de Galiza”, destaca.

Para a elaboración do mural, que será inaugurado o venres ás 20.00 horas, nun acto aberto á veciñanza, Verónica Ramilo contou coa colaboración de varias persoas que posaron para a recreación, entre elas unha familiar directa dunha das mulleres asasinadas.