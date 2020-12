Hostaleiros polas rúas de Carballo demandando as “axudas para sobrevivir”

Unhas duascentas cincuenta persoas, a maioría profesionais da hostalería, manifestáronse este luns polas rúas de Carballo para demandar “axudas inmediatas” para poder “sobrevivir”.

O acto de protesta foi convocado pola Asociación Hostalería Carballo e rematou na Praza do Concello, onde o presidente do colectivo, Juan Pazos, deu lectura a un manifesto e agradeceu o apoio do sector á mobilización.

Asegurou que foi “un día importante, no que saimos á rúa para pedir o que precisamos e o que nos corresponde”. Lembrou que o sector leva xa meses nunha situación moi delicada e “moitos de nós estamos coa soga ó pescozo, pois ningunha administración autonómica, provincial ou municipal nos deu unha axuda reseñable, só venden fume”. A este respecto, indicou que “estamos ante a campaña política máis grande da historia; nós non queremos ser de dereitas nin de esquerda, queremos sobrevivir”.

Os profesionais hostaleiros aseguran que “nos venden axudas que case ninguén chegou a cobrar, ilusiónannos con medidas que nunca chegan ou veñen mermadas, e vemos como noutros concellos ofrecen axudas directas que no noso municipio catalogan de ilegais; pois se son ilegais que non no las dean, pero que as fagan legais”.

A través do seu manifesto lembraron que fai pouco que houbo eleccións, “e entre todos conseguimos meter a dous deputados carballeses no Parlamento de Galicia: Daniel Pérez (BNG) e Rubén Lorenzo (PP), aos que lle piden que dean “un peto na mesa, facede legais esas axudas”.

Amosaron a súa confianza en que estes representantes políticos, ao igual que o vicepresidente da Deputación, Xosé Regueira, dean “un paso adiante, pois precisámosvos ós tres”.

O acto de protesta serviu tamén para manifestar o seu malestar “polo peche dos locais de hostalería” a pesar de que, din, “quedou probada a pouca incidencia nos casos de COVID, sendo o sector que máis coida a desinfección”.

Quixeron ademais facer extensivas as súas reivindicacións para outros sectores, como os feirantes, “que lles pechan as feiras e deixan abertos os centros comerciais en moitos casos”.

Pediron igualmente axudas para o pequeno comercio, que veu mermadas as súas vendas, e “cada día ven a noite máis cedo; unha noite que chega a media tarde nun pobo pantasma”.

Tamén se lembraron doutros colectivos afectados pola crise que estamos a vivir e polo peche da hostalería, e demandaron axudas ou solucións para “as xentes do espectáculo que, no caso do ocio nocturno viron como desaparecía a súa actividade por completo, sen olvidarnos de todos os distribuidores, dos taxistas e moitísimos outros profesionais afectados”.

Juan Pazos, en nome da Asociación Hostalería Carballo, demandou “axudas xa para todos, para o pobo, porque o pobo vive do pobo, e este son os autónomos e pequenas empresas, que non recibiron axudas directas que, agora mesmo, son o que máis se precisa”. Concluíu a súa intervención sinalando que “nos sentimos abandoados por parte das administracións e precisamos axuda xa. Non poden seguir afogándonos”.

Sinalar tamén que ao acto de protesta se sumaron profesionais do sector hostaleiro do municipio de Vimianzo.