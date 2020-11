Incorporan á rede iViewpoint o miradoiro costeiro de Vilela

O Concello de Carballo vén de instalar no miradoiro de Vilela unha mesa panorámica coa que os visitantes poderán descubrir todos os segredos da costa carballesa utilizando un smartphone. Exerce como un mini museo ao aire libre que permitirá ademais que o referido espazo pase a formar parte da rede de miradoiros iViewpoint, un proxecto que conta co apoio do Ministerio de Cultura.

O obxectivo principal do devandito proxecto é crear unha rede de miradoiros tecnolóxicos musealizados, favorecendo a súa promoción a través de Internet e das redes sociais mediante experiencias interactivas e inmersivas.

Esta iniciativa foi posible grazas á Axencia de Turismo de Galicia, que concedeu ao Concello carballés unha subvención de 5.950 euros sobre un custo total de 7.199 €, segundo sinalan dende a Concellaría de Promoción Económica e Turismo.

A través deste novo recursos turístico, que acabou de colocarse esta semana, o Concello de Carballo pretende facilitar o coñecemento do territorio e o aproveitamento do miradoiro, xa que as persoas que se acheguen a este punto –situado xusto fronte ao impresionante espazo natural de Razo-Baldaio– poderán interpretar, por medio da utilización dun smartphone, os recursos naturais e patrimoniais máis destacados da zona a través de textos e elementos multimedia incluíndo fotografías, audios e vídeos.

Deste xeito complétase a rede de miradoiros do municipio carballés, que conta con outros puntos de interese patrimonial e paisaxístico como é o caso do Monte Neme, o de Santa Mariña ou a contorna da ermida de Santa Irene, entre outros.

Os visitantes que se acheguen agora ata o miradoiro de Vilela poderán acceder á información a través de antenas NFC que, integradas na mesa, permiten obter os datos con só achegar o dispositivo móbil ao panel interactivo.

“Isto representa un elemento de accesibilidade importante, xa que facilita o acceso á información por proximidade, sen necesidade de introducir ningún tipo de información ou abrir aplicacións específicas (lector QR ou outros)”, resaltan dende a concellaría de Turismo.

O sistema permite ademais ao visitante realizar unha navegación dende o miradoiro ata o recurso que lle interese, compartir información; ver os recursos sobre un mapa e mesmo crear rutas. E todo iso en tres idiomas: galego, castelán e inglés, e dun xeito accesible.

Así mesmo, o miradoiro conta cunha completa ficha web, desde a que o osuario poderá gozar dunha experiencia inmersiva a través dunha imaxe 360 interactiva, accedendo a contidos multimedia dos recursos da contorna como se estivese neses lugares. Estas novas tecnoloxías converten agora ao miradoiro de Vilela nun pequeno museo ao aire libre no litoral carballés.

Esta mesa panorámica vén a complementar tamén os distintos paneis interpretativos distribuídos pola costa de Carballo, a través dos cales os visitantes poden coñecer máis en detalle a riqueza paisaxística, botánica e faunística do espazo natural de Razo-Baldaio.

Baldaio é un dos máis valiosos espazos naturais de Galicia; acolle un humidal de destacada importancia ecolóxica, é Rede Natura e foi declarado pola UE como zona de Especial Protección para as Aves. A súa paisaxe, mestura de mar aberto, lagoa e marisma, e é un auténtico regalo para os ollos e lugar para o relax. Un cordón de máis de tres quilómetros de dunas une Baldaio coa praia de Razo, conformando no seu conxunto un dos areais máis extensos da Comunidade galega.