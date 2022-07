Investigan un novo acto de vandalismo en Caión

A LARACHA. A Policía Local da Laracha investiga o acto vandálico que se produciu na noite do pasado sábado no paseo marítimo de Caión e solicita a colaboración cidadá para tratar de dar coa persoa ou persoas responsables do sucedido. Os feitos producíronse durante a fin de semana da celebración do Corpus e o Carme no paseo marítimo da vila. No tramo entre a praza Eduardo Vila Fano e o acceso á praia, foron destrozadas nove balizas do alumeado público.

Estímase que a instalación doutras novas suporá un desembolso de 4.000 €. C.G.