Investigan un posible vertido en la red de abastecimiento de agua de Malpica

Tras un verano complicado por la sequía, que obligó a prohibir el consumo del agua de la red municipal de Malpica durante varias semanas en algunos puntos del municipio debido a un elevado índice de trihalometanos, este miércoles, la traída local se volvió a ver afectada, aunque toda apunta a que en este caso se debe a un vertido, por lo que el Seprona ya inició una investigación para determinar el origen y las causas del mismo. Por tal motivo, el alcalde, Eduardo Parga, difundió un bando anunciando que “non é apta para o consumo humán nin para o aseo persoal” y que se cortará el suministro “ata novo aviso, aproximadamente 24 horas” para proceder al vaciado y limpieza de los depósitos. Paralelamente, Sanidade y el propio Concello, que fue quien presentó la denuncia ante la Guardia Civil, están realizando analíticas.

La voz de alerta la dieron a primera hora de la mañana varios vecinos, que aseguraban que el agua, aunque salía limpia, desprendía un mal olor, que algunos vinculaban a purín y otros a gasoil. De inmediato, el regidor movilizó a los operarios municipales y comunicó la incidencia a Augas de Galicia y al Seprona. Lo primero fue comprobar la captación en el río que abastece la red municipal, “e non apreciaron ningún problema, xa que a auga baixa limpa e non cheiraba”, afirmó Parga, pero al supervisar el estado del auga en el depósito de cabecera, el de Pedra Queimada, sí detectaron un mal olor, “polo que entendemos que puido ser un vertido, que no río xa non é apreciable porque, debido a que leva moito caudal, xa limpou, e que probablemente ese vertido coincidiu cun momento no que se activaron os bombeos para manter os niveis nos depósitos”.

Los núcleos afectados por el corte del suministro son Filgueira, Pasacondía, Aldeola, Os Barreiros, O Ceán, Fonte dos Bois, Taraio, Piñeiros, Vilarnovo, Seixas e Santiso, que se abastecen del depósito de Papeiras, y el núcleo urbano de Malpica, Beo, Camuza, Cancela de Areas, Pedreiriña, Pontella, Seaia, Sorrio, Vigo, A Vista, Os Medros e Camarada, a los que abastece el depósito de Pedra Queimada.

El alcalde quiere dejar bien claro que “este problema é algo puntual, que nada ten que ver coa presenza de trihalometanos”, y que ya se está trabajando para recuperar la normalidad en el abastecimiento cuanto antes. “Agardamos coñecer os resultados das analíticas en 24 horas, polo que neste tempo non se poderá consumir a auga”. Confía en que mañana se pueda recuperar la normalidad, a la espera de determinar las causas de este nuevo problema de contaminación en la red municipal.

Eduardo Parga también dio traslado del problema surgido a los dos portavoces de los grupos de la oposición, PSOE y BNG. Un nuevo contratiempo que surge tan solo un día después de un acalorado pleno, solicitado precisamente por la oposición, que exigió al gobierno local que hiciese públicos los resultados de las analíticas realizadas con motivo de la contaminación de la red municipal por los elevados índices de trihalometanos. A este repecto, el regidor señala que “o único que buscan é desgastar ao goberno, creando incertidume entre a poboación”, al tiempo que insiste en que “todo está baixo a lupa de Sanidade e a ninguén se lle ocurriría autorizar o consumo de auga se as análises non ofrecesen os resultados óptimos”.