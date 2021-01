Laracha abre a campaña anual de poda de árbores nas zonas verdes

Laracha. A empresa concesionaria do servizo de mantemento de zonas verdes da localidade de Laracha (Jardinería Arce) vén de iniciar, a instancias do Concello, a campaña anual de poda das árbores no municipio.

Os mencionados traballos, que inclúen tamén a retirada e transporte das pólas para a súa posterior eliminación, comezaron a desenvolverse no campo da feira de Paiosaco e tamén na avenida Fisterra da Laracha á altura das denominadas Torres de Cillobre.

Estes mesmos labores realizaranse, a continuación, en varios puntos da capital municipal, como as prazas Maximino Canedo e Silverio Moreda (a que alberga a igrexa parroquial), a Praza da Areosa en Vilaño, no entorno do museo de Golmar e noutras zonas públicas do municipio, tanto nos núcleos urbanos como nos ámbitos rurais das parroquias nos que se considere oportuno a realización das citadas actuacións.

Deste xeito, segundo apunta ao respecto dende a administración local, ademais de comprobar que as árbores se atopan en bo estado de conservación, mellórase a estética nos puntos de actuación e, especialmente nas zonas urbanas, protexerase aos vehículos e aos viandantes de posibles desprendementos das pólas, eliminando deste xeito un potencial perigo.

Por outra banda, no caso do campo da feira de Paiosaco con estes traballos tamén se facilita o desenvolvemento da intensa actividade comercial que alí se leva a cabo no primeiro e no terceiro domingo de cada mes. f.r.g.