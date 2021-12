Laracha debate sobre as crises migratorias cos seus socios da Unión Europea

A Laracha. As localidades croatas de Zagreb e Gornja Rijeka están a acoller o cuarto evento do proxecto Strengthening a Europe of solidarity in times of migration (Fortalecendo unha Europa solidaria en tempos de migración) que lidera o Concello da Laracha e conta cun total de 20 socios procedentes de 19 países.

Trátase dunha iniciativa enmarcada no programa Europe for Citizens e financiada integramente pola Unión Europea. O Concello da Laracha está representado na figura do alcalde, José Manuel López Varela. Do mesmo xeito que nos tres eventos anteriores, a temática céntrase en comprender a actual problemática da crise migratoria en diferentes puntos de Europa e cooperar na procura de respostas á mesma desde os valores da integración, o diálogo e a reflexión social.

A primeira das dúas xornadas das que consta o evento celebrouse o pasado martes en Gornja Rijeka, un municipio rural situado na zona interior. A delegación foi recibida polo seu alcalde, Darko Fistrovic e no encontro describiuse a realidade sociocultural croata, abordouse a problemática das migracións e, ademais, a entidade neerlandesa que forma parte como socia deste programa explicou o proxecto de integración de inmigrantes que está en marcha en Almere, cidade dos Países Baixos. Remataron coa historia de vida do doutor libanés Issam Dbouk que leva 10 anos en Croacia, a onde chegou como refuxiado.

O mércores a actividade trasladouse á cidade de Zagreb. O primeiro acto foi co responsable da Comisión Europea en Croacia, Ognian Zlatev, que explicou as dificultades do país para conter as migracións debido tanto á situación xeográfica como á orografía do terreo e a ser o estado membro da UE con máis quilómetros de fronteiras. Tamén lembrou que Croacia é o membro máis novo da UE, á que se incorporou o 1 de xullo de 2013. Aproveitouse a oportunidade para animar aos diferentes países a aproveitar os fondos do programa Next Generation para transformar a súa economía.

A continuación, a delegación desprazouse ata a sede do concello de Zagreb, onde foron recibidos por Josko Klisovic, presidente da asemblea da cidade, que quixo salientar a importancia de establecer un proxecto único para controlar todas as fronteiras europeas. Así mesmo, abordáronse as estratexias locais e estatais para axudar aos inmigrantes a todos os niveis e favorecer a súa integración.

Por último, expuxéronse dúas testemuñas vitais de persoas inmigrantes plenamente integradas na sociedade croata, unha delas turca e outra, mexicana.

O proxecto Fortalecendo unha Europa solidaria en tempos de migración finalizará a mediados de xaneiro co quinto e último evento a celebrar Venecia.