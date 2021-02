Laracha inicia os trámites urbanísticos para ampliar o centro de día e fogar residencial

A Laracha. A xunta de goberno local aprobará con carácter inicial a modificación do estudo de detalle da parcela que alberga o centro de día e o fogar residencial públicos da Laracha. O obxecto é a adecuación de certos parámetros urbanísticos –como a tipoloxía, altura e ocupación máxima en planta sobre rasante– ás determinacións do Plan Xeral de Ordenación Municipal co fin último de adaptar o planeamento da parcela para posibilitar, no futuro, a ampliación desta infraestrutura pública dirixida a mellorar a calidade de vida das persoas maiores que requiren de coidados e, por tanto, tamén das súas familias.

Unha vez aprobado con carácter inicial pola xunta de goberno, o documento estará un mes en exposición pública antes de elevar a súa aprobación a definitiva.

Actualmente o fogar residencial da Laracha ten cubertas a totalidade das dezaoito prazas ofertadas para persoas maiores dependentes que precisan dunha atención integral e cuxa estancia é continua e permanente.

No centro de día, que forma parte da rede do Consorcio Galego de Servizos de Igualdade e Benestar, o número de prazas é de 25, das cales nestes momentos hai cubertas 17. Trátase dun servizo de apoio ás familias no que se presta durante o día atención terapéutica integral e plural ás persoas maiores con dependencia ou en risco de padecela, promovendo a súa autonomía persoal, a actividade relacional e a permanencia no contorno familiar habitual. M. Lavandeira