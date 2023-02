Laxe acondicionará a senda municipal que une Santa Rosa e a praia de Soesto

A Corporación de Laxe aprobou, por unanimidade, os proxectos a incluír no Plan Único de Concellos 2023 da Deputación da Coruña, dotado con 265.822,72 euros, que se destinarán a obras de mellora, reforzo de políticas sociais e gasto corrente.

Entre as actuacións previstas figuran a mellora da senda municipal desde Santa Rosa ata a praia de Soesto, o acondicionamento do acceso á explanada exterior á igrexa parroquial de San Esteban de Soesto e a humanización da explanada de aparcamento da igrexa de San Mamede, na Torre.

Por outra banda, a través do Plan Único Social, o Concello laxense investirá 39.229,48 euros para contratar persoal técnico ou administrativo adscrito aos servizos sociais e ao servizo de axuda, entre outras melloras. A maiores, no Plan Complementario incluíuse o proxecto de implantación da rede de saneamento separativa na rúa Santa Rosa, a mellora e humanización do acceso á igrexa parroquial de San Simón de Nande e a pavimentación de vías municipais no núcleo de Trasfontáns. Actuacións orzamentadas todas elas en 239.066,09 euros.