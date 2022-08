Lembranzas de Santa Cruz e Brisas do Mar no festival de habaneras de Corme

PONTECESO. A Praza da Ribeira de Corme será o escenario do XVIII Festival de Habaneras que se celebrará o vindeiro sábado, día 27 de agosto, a partir das 19.30 horas. Un encontro que está organizado pola Coral Brisas do Mar, coa colaboración do Concello de Ponteceso e a Deputación da Coruña. Nesta edición actuarán as corais Lembranzas de Santa Cruz (Oleiros) e a anfitriona Brisas do Mar, de Corme.

Ao acto de presentación do mencionado festival, celebrado na vila mariñeira, asistiron os compoñentes da coral e o seu director, Ramón Saleta, acompañados polo alcalde pontecesán, Xosé Lois García Carballido.

O rexedor felicitou á coral “pola súa grande traxectoria e por estar sempre disposta a colaborar desinteresadamente en todos os eventos que marcan a vida cultural da vila de Corme”, sinalou. García Carballido tamén recibiu ás nenas e nenos chegados de tres provincias galegas para a exploración científica no Couto. M. L.