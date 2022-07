Éxitos literarios e un punto informativo cultural a pé de praia en Razo

CARBALLO. A biblioteca coas mellores vistas do mundo volveu abrir as súas portas e ventás na praia de Razo, para ofrecer os últimos éxitos literarios e un punto de información cultural xestionado polo persoal das bibliotecas de Carballo.

Abrirá de luns a venres de 13.30 a 17.30 horas en xullo e de 13.30 a 16.30 en agosto. Este mércores recibiu a visita do concelleiro de Cultura, Marcos Trigo; a concelleira de Normalización Lingüística, Maruxa Suárez, e o alcalde, Evencio Ferrero, que puideron comprobar a boa acollida que está a ter.

A bibliopraia conta cunha sección de préstamo, na que se require o carné da biblioteca, que pode tramitarse na propia instalación, e outra de bookcrossing, polo tanto de uso libre. Ao longo do verán tamén se desenvolverán na beira do mar outras actividades culturais. A primeira, foi a proxección da película xuvenil Live is life. O día 20, ás 13.00 horas, Pablo Díaz e Olga Kirk presentarán o espectáculo musical Canta música, espectáculo musical.

En agosto, o día 17 ás 13.00 horas, Dani García traerá o seu espectáculo Galdaka, e pola noite, ás 22.00 horas, proxectarase a película Jumanji: seguinte nivel, na Pedra do Sal, coa colaboración da Asociación Cultural O Castro de Lema.

A concelleira de Normalización Lingüística aproveitou a visita á Praia dos Libros para presentar o terceiro caderno de pasatempos A píllara das dunas, que estará a disposición de todas as persoas interesadas, de balde, na bibliopraia de Razo e nos postos de salvamento e socorrismo de Pedra do Sal e Baldaio-Saíñas. Maruxa Suárez animou á veciñanza e a visitantes a achegarse a recoller un exemplar e a repetir a experiencia da píllara viaxeira, que tan boa acollida tivo o ano pasado, e que consiste en compartir unha foto coa “píllara”, etiquetando nas redes sociais ao Concello de Carballo e Turismo Carballo.

No caderno de pasatempos realizado, unha vez máis, en colaboración coa Asociación Socio-Pedagóxica Galega, a píllara das dunas convértese, en palabras de Maruxa Suárez, “en guía excepcional para unha revista tamén excepcional, por pouco habitual, no noso panorama editorial. Unha revista de pasatempos e lecer que combina os xogos de palabras cos numéricos e de lóxica, e todo centrado nas particularidades de Carballo”.

O alcalde, pola súa banda, convidou tanto á veciñanza como aos visitantes a desfrutar dos servizos e dos recursos que pon á súa disposición o Concello de Carballo nas praias. Nese sentido, Evencio Ferrero aludiu tamén ao programa “eu quero Razo-Baldaio”, impulsado pola Concellaría de Medio Ambiente, que arrincou este mes con moi boa acollida.