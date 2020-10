Licitan o proxecto para o abastecemento de auga ao núcleo de Lema

Carballo. A xunta de goberno local de Carballo aprobou o expediente de contratación das obras de construción da rede de abastecemento de auga ao núcleo de Lema, incluída no POS+Adicional 2019 cun orzamento de 431.876 €.

O obxectivo da actuación é seguir estendendo pola costa a traída municipal, que nestes momentos chega ata Razo. Nesta segunda fase instalarase a rede principal dende Razo ata Lema, que inclúe un ramal cara a praia e os núcleos de Centeás, A Chamusqueira ou O Igrexario.

Tamén se dará servizo ao Castrillón, onde xa deixaran listas as canalizacións aproveitando as recentes obras de mellora viaria do lugar. A maiores, nos núcleos de Cambre e Cambrelle está previsto acometer un específico que incluirá tanto a rede de abastecemento coma a de saneamento.

Por outra banda, o goberno carballés adxudicou á empresa Excavaciones y Obras Candal S. L. a traída dende Santa Mariña de Ardaña ata Canosa (Rus), por un importe de 278.034,65 euros. O proxecto permitirá abastecer de auga os lugares da Igrexa, Quintáns, Barís, O Val, O Pedreiro e Canosa. En total instalarán 8.635 metros de tubaxes.

Tamén se aprobou a modificación do contrato co Centro Especial de Emprego Aspaber para incorporar a limpeza da escola de Xoane. J. M.