Limpeza de cunetas en setenta e un quilómetros de estradas da Laracha

O Concello da Laracha ten en fase de execución de modo simultáneo dous proxectos de limpeza e conservación de cunetas en estradas de titularidade municipal. O obxectivo das actuacións é mellorar as condicións das vías e aumentar a súa capacidade de evacuación, reforzando tamén a seguridade viaria ao favorecer a drenaxe e evitar que se xeren encharcamentos tanto nas estradas como nas propiedades limítrofes.

Os traballos inclúen a completa limpeza das cunetas, tubos e gabias, a formación do arcén e o perfilado dos noiros, ademais da poda das polas saíntes, o transporte da terra e outra materia vexetal retirada e o desbroce e limpeza superficial do terreo desmontando. O investimento alcanza os 95.000 euros a financiar integramente con fondos propios municipais.

Actuarase nun total de 71 quilómetros lineais da rede viaria local, estando afectadas estradas dos núcleos de A Panela, O Viso, Goexe, Propeste, Santa Margarida, O Canedo, A Chamusqueira, Nebrexe, As Cernadas, A Pena, A Baiuca, A Castiñeira, A Casanova, A Fieira, Vilariño, A Medorra, Casas Longas e O Igrexario, na parroquia de Montemaior; O Priorato, As Senras e Encián, en Soandres; Gudís, O Pazo Vello, A Painceira e O Casal do Monte, en Coiro; Pedrarrubia, O Pereiro, O Igrexario, A Fraga e A Pedreira, en Lemaio; acceso a O Bastón, en Lendo; Xermaña, A Pedreira, O Outeiro e Alvite, en Caión; O Cancelo de Abaixo, A Telleira, O Igrexario, Padronelo, A Casanova e O Cuartel, e estrada entre O Feal e A Rega, en Cabovilaño; Paredes, O Piñeiro, Erboedo de Abaixo, O Igrexario, San Paio, O Campo da Ran e Reirís, en Erboedo; As Talladas e San Cristovo, en Golmar; O Cruceiro, Centulle e A Porta Santa, en Lestón; e Fragunde, Fornelos e Vilanova, en Vilaño.