Lois García centrarase “en gobernar” e pide a dimisión dos díscolos

Ponteceso. O alcalde de Ponteceso, Lois García (PSOE), di que non vai entrar na polémica xerada polo vídeo difundido no que se ve a tres concelleiros do goberno solicitarlle un salario, os cales o veñen de denunciar por entender que é unha gravación ilícita.

Asegura o rexedor que “nós vamos a seguir gobernando e traballando para os veciños de Ponteceso, o resto non é problema do Concello”. Insiste, non obstante, en que despois “do visto, por dignidade, eses concelleiros deben dimitir, por moito que agora queiran explicar o que é inexplicable”. Sinalou ademais, que “Lois non vai ceder, a moción de censura non é posible e vou seguir de alcalde ata o final da lexislatura e pedindo a súa dimisión”.

O rexedor pontecesán asegura que non vai “entrar en negociacións con quenes antepoñen os seus intereses aos do Concello”, e lembrou que os cinco edís que se desmarcaron do goberno municipal socialista “non permiten que os autónomos poidan cobrar as súas facturas, pola súa aptitude de bloqueo, algo que non o entende ninguén”.

Agora sábese, engadiu, que o motivo polo que se desmarcaron do executivo “é porque non lles dei o que eles pedían para levar para as súas casas”, en alusión a los salarios que le demandaban en el vídeo. J. L.