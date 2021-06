Lois García demanda de Augas de Galicia investimentos en Ponteceso

O alcalde de Ponteceso, Lois García, contestou a unha carta da presidenta de Augas de Galicia, na que se lle advertía de que o saneamento de Corme presenta deficiencias, e fixóo pedindo “investimentos en lugar de cartas. A rapidez que tivo para mandar esa carta e facela pública, ogallá a tivera para ordenar investimentos en Ponteceso“.

García Carballido asegura que nos últimos seis anos “o investimento de Augas no noso concello limítase a un pequeno estudo da depuradora de Pazos", e lembra que lle pediron a colaboración “para a xestión dunha depuradora que eles mesmos construíron á súa maneira, e que é unha herdanza envelenada para un concello con poucos recursos. Nunca contestaron a esta petición.”

Ponteceso, engade, “ten millóns de euros en investimentos pendentes por parte de Augas de Galicia: moitas parroquias sen abastecemento e saneamento, non se fixo o plan para evitar as inundacións e, malia a crise da auga en Corme, non investiron nada na mellora do sistema. Todas as actuacións foron financiadas con fondos municipais ou da Deputación da Coruña. Nin sequera o canon da auga que lle cobran aos veciños retorna logo en forma de investimentos.”