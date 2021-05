Lois García pide aos promotores da censura que aclaren se van gobernar sen cobrar

O alcalde de Ponteceso, Lois García (PSOE, 3 edís), pídelle aos cinco concelleiros exsocialistas que este luns presentarán unha moción de censura para desaloxalo da alcaldía, co apoio de PP e APIN, “aclaren se teñen pensado gobernar sen cobrar”.

Sinala que no acto onde anunciaron que presentarían a moción, “falaron de todo pero, curiosamente, olvidaronse de dicir se ían manter o que defenden dende a oposición: que ningún membro do goberno ten que ter adicación ao concello, ou pola contra, xa cambiaron de parecer”. Lembra que os votos dos promotores da censura foron a chave para que prosperase a moción de APIN para retirarlle as adicacións as dúas concelleiras do goberno, despois de que el mesmo renunciara ao seu salario cando a oposición propuxo rebaixarllo.

A este respecto, lembra que o portavoz de APIN, José Manuel Pose, “cando foi concelleiro de Obras cobraba un salario de 37.000 euros máis trienios e, agora, na oposición propuso a retirada de todos os soldos do equipo de goberno”.