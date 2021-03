Luz verde á ampliación do centro de día de Cabana de Bergantiños

O Concello de Cabana de Bergantiños ampliará o edificio municipal destinado ao Centro de Día, nun proxecto que conta cun orzamento total de 304.000 euros, grazas a un convenio de dúas anualidades (2020-2021) asinado coa Xunta. Para iso, a Corporación local aprobou unha modificación orzamentaria por valor de 150.000 euros, correspondentes a aportación municipal.

O edificio terá unha superficie construída de 803 metros cadrados, e destinarase tanto a centro de día como a salón social e biblioteca. Repartirase en tres plantas: a baixa e dous andares con doble acceso a través da praza de Neaño e a estrada do Bosque, situada nun plano superior. Disporá tamén dun horto urbano de 157 metros e a parcela xa conta con servizos urbanísticos de abastecemento de auga, subministro de enerxía eléctrica, rede de sumidoiro municipal e liña telefónica.

As actuacións permitirán, segundo sinalan dende o Concello, mellorar notablemente as condicións actuais do edificio. O alcalde, José Muíño, quixo sinalar que “este proxecto de ampliación resulta moi importante para incrementar o benestar das persoas usuarias, así como continuar a nosa liña de traballo que ten como base os servizos sociais”. Incidiu ademais en que “espazos como este son lugares nos que os nosos maiores poden desenvolver multitude de actividades, algo que seguiremos promovendo en canto o contexto sanitario sexa mellor.”