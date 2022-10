Máis axudas para paliar a suba a cesta da compra e da luz en Carballo

BERGANTIÑOS. A Covid disparou as solicitudes de vales de alimentos debido á paralización da actividade empresarial e laboral, e dende a Concellaría de Igualdade e Benestar de Carballo, que preside Maica Ures, fixo fronte no ano 2020 a un incremento da demanda dun 69,69% maior e ademais incrementáronse as contías dos vales, que non son fixas, porque dependen das circunstancias e do número de membros de cada unidade de convivencia.

Dous anos despois, o problema xa non é o cese da actividade económica, senón o encarecemento da vida. En abril incrementaron de novo os vales de alimentos, entre un 20 % e un 25 % segundo os casos, para intentar paliar a suba do prezo da luz, ao tempo que se convocaban, por segundo ano consecutivo, as axudas específicas de 200 euros nun pago único para familias usuarias do bono social ou que, por motivos de saúde, precisan dispoñer nos seus domicilios de aparatos con gran consumo eléctrico. A convocatoria resolverase en breve.

“Debido ao incremento do IPC e da inflación, consideramos que é preciso contribuír a que as familias máis vulnerables poidan acceder a recursos básicos”, apunta a concelleira Maica Ures.