Malestar en Terra Galega de Carballo porque non lle permitiron ver dous expedientes

O portavoz de Terra Galega de Carballo, Andrés Eirís, amosou o malestar do seu grupo ante a negativa do alcalde a deixalos consultar dous expedientes, un disciplinario, aberto a dous policías locais, e outro sancionador, correspondente ao Bar 8 da rúa Coruña.

A resposta do rexedor, engade, “foi que dada a natureza deses expedientes non procede dar acceso aos mesmos en tanto estes non sexan resoltos definitivamente” xa que conteñen información “moi persoal cuxa preservación na fase de instrucción é fácilmente comprensible, e non só pola protección de datos de carácter persoal”.

TeGa non está conforme con esta xustificación ao entender que a lei ampara a súa petición, polo que consideran que se trata dunha “negación infundada”, e están a valorar “presentar un recurso contencioso-administrativo polo cauce especial de protección de dereitos fundamentais”, afirma Andrés Eirís.

Ademais, asegura que lles chamou "poderosamente a atención que o pasado día 11, un medio de comunicación publicara dous días despois da nosa solicitude, a proposta de sanción para o bar”. Eirís non comprende como se “pode filtrar parte do expediente a un xornal e non se autoriza a un grupo da oposición ver un expediente que foi solicitado polo cauce legal". “Parece que estamos no “século pasado”, conclúe.