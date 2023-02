Malpica mellorará camiños e saneamentos con cargo ao remanente de tesourería

O alcalde de Malpica, Eduardo Parga, asinou a acta de replanteo dun plan de obras que comezarán a executarse nas vindeiras semanas con cargo ao remanente de tesourería.

As actuacións previstas contemplan a mellora da capa de rodadura dos camiños en Aviño (34.606 euros), Asalo (34.727 €) e Cambre, e da pavimentación da rúa Ramona Criado (41.421,50 €). As obras foron adxudicadas a Construcciones López Cao S. L. Ademais, a empresa Obras Xerais S. L. acometerá a mellora doutros camiños en Aviño, por un importe de 43.923 euros.

Unhas actuacións que veñen a complementar os proxectos de mellora da capa de rodadura nos camiños no lugar de Pedreiriña (32.500€); o acondicionamento da pavimento da estrada de Pedrosa a Trémula, na parroquia de Leiloio e a ampliación do saneamento no Vilar (42.600 €). Igualmente serán mellorados o camiño de Pernes cunha nova capa de rodadura (43.600 €) e o vial de Bicerrán (48.000 €).Todas as obras serán financiadas tamén co remanente de tesourería e neste caso serán executadas pola empresa Dámaso Ferreiro e Hijos.